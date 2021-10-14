Игроки первой команды Руха получили результаты тестов на COVID-19, из которых сразу 7 оказались положительными, сообщает Meta-ratings.

Рух объявил, что приостанавливает тренировочный процесс

Также есть случаи заболевания и в молодежной команде. К счастью, среди тренерского штаба и руководства клуба все здоровы. Напомним, накануне Рух отправил игроков на самоизоляцию, а ближайший матч против Ингульца официально перенесли.

После 10-ти туров УПЛ львовяне расположились на 10 месте.

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