Рух страдает от коронавируса – сразу 7 игроков сдали положительные тесты
Игроки первой команды Руха получили результаты тестов на COVID-19, из которых сразу 7 оказались положительными, сообщает Meta-ratings.
Рух объявил, что приостанавливает тренировочный процесс
Также есть случаи заболевания и в молодежной команде. К счастью, среди тренерского штаба и руководства клуба все здоровы. Напомним, накануне Рух отправил игроков на самоизоляцию, а ближайший матч против Ингульца официально перенесли.
После 10-ти туров УПЛ львовяне расположились на 10 месте.
"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter