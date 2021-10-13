Рух оголосив, що призупиняє тренувальний процес
20:20 - Читать на русском
Львівський Рух зіткнувся зі складною епідемічною ситуацією у команді.
Матч скасовано
У першій команді "жовто-чорних" спалах коронавірусу. Саме тому тренувальний процес призупинено, а футболісти пішли на триденну ізоляцію, повідомляє офіційний сайт Руха.
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Раніше повідомлялося, що дирекція УПЛ перенесла поєдинок 11 туру, в якому Рух мав їхати в гості до Інгульця. Гра повинна була відбутися 17 жовтня.
Нагадаємо, що наразі команда Леоніда Кучука посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11 набраних очок.
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