Львівський Рух зіткнувся зі складною епідемічною ситуацією у команді.

У першій команді "жовто-чорних" спалах коронавірусу. Саме тому тренувальний процес призупинено, а футболісти пішли на триденну ізоляцію, повідомляє офіційний сайт Руха.

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Раніше повідомлялося, що дирекція УПЛ перенесла поєдинок 11 туру, в якому Рух мав їхати в гості до Інгульця. Гра повинна була відбутися 17 жовтня.

Нагадаємо, що наразі команда Леоніда Кучука посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11 набраних очок.

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