Рух попрощався з екс-гравцем Ворскли
09:22 - Читать на русском
Захисник Тарас Саків більше не виступатиме за львівський клуб.
Рух та Саків припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт львів'ян. Причини такого рішення наразі невідомі.
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До слова, 22-річний захисник приєднався до команди на початку року. До цього гравець виступав за полтавську Ворсклу протягом чотирьох сезонів.
Тарас Саків взяв участь у шести матчах за "жовто-чорних" у Першій лізі та в одному в УПЛ – проти полтавської Ворскли. Результативними діями гравець не відзначався.
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