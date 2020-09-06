Захисник Тарас Саків більше не виступатиме за львівський клуб.

Рух та Саків припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт львів'ян. Причини такого рішення наразі невідомі.

Рух офіційно визначився з домашнім стадіоном на матчі УПЛ сезону 2020/21

До слова, 22-річний захисник приєднався до команди на початку року. До цього гравець виступав за полтавську Ворсклу протягом чотирьох сезонів.

Тарас Саків взяв участь у шести матчах за "жовто-чорних" у Першій лізі та в одному в УПЛ – проти полтавської Ворскли. Результативними діями гравець не відзначався.

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