Домашні матчі УПЛ сезону 2020/21 Рух проводитиме на Арені Львів, інформує офіційний сайт клубу.

Федорчук пояснив, що необхідно Руху для успішних виступів у Прем'єр-лізі

Жодні подробиці угоди наразі невідомі. Раніше ЗМІ повідомляли, що львівському клубу доведеться платити за оренду стадіону 150 тисяч гривень за одну гру.

Зазначимо, що вже наступний поєдинок Руху проти Шахтаря пройде на Арені Львів. Матч відбудеться у суботу, 12 вересня, початок – о 19:30. До слова, підопічні Федика домашні матчі у Першій лізі проводили на стадіоні Скіф у Львові.

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