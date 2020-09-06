Рух попрощался с экс-игроком Ворсклы
09:22 - Читати українською
Защитник Тарас Сакив больше не будет выступать за львовский клуб.
Рух и Сакив прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт львовян. Причины такого решения пока неизвестны.
Рух официально определился с домашним стадионом на матчи УПЛ сезона 2020/21
К слову, 22-летний защитник присоединился к команде в начале года. До этого игрок выступал за полтавскую Ворсклу в течение четырех сезонов.
Тарас Сакив принял участие в шести матчах за "желто-черных" в Первой лиге и в одном в УПЛ – против полтавской Ворсклы. Результативными действиями игрок не отмечался.
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