Олексій Довгий і Фабрісіо Альваренга змінять клубну прописку вже найближчим часом.

Львівський Рух планує попрощатися з двома футболістами в зимове трансферне вікно.

Рух відмовився продавати лідера в Англію – відома сума пропозиції, яка не влаштувала клуб

Як повідомляє Sport.ua. львів'яни більше не розраховують на українського півзахисника Олексія Довгого та легіонера Фабрісіо Альваренгу.

За даними джерела, Довгий має пропозиції відразу від кількох українських команд, а до Альваренги проявляють інтерес три клуби з балканських країн. Чинні угоди гравців з Рухом закінчуються влітку 2024 року.

Нагадаємо, першу частину сезону Рух закінчив на шостій сходинці. Команда Віталія Пономарьова набрала 26 турнірних пунктів після 17 зіграних матчів.

Багато охочих погріти руки на талантах Руху, або Чого вчить сумна історія Кухаревича