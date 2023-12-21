Алексей Довгий и Фабрисио Альваренга сменят клубную прописку уже в ближайшее время.

Львовский Рух планирует попрощаться с двумя футболистами в зимнее трансферное окно.

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Как сообщает Sport.ua, львовяне больше не рассчитывают на украинского полузащитника Алексея Довгого и легионера Фабрисио Альваренгу.

По данным источника, у Довгого предложения сразу от нескольких украинских команд, а к Альваренге проявляют интерес три клуба из балканских стран. Действующие соглашения игроков с Рухом истекают летом 2024 года.

Напомним, первую часть сезона Рух закончил на шестой строчке. Команда Виталия Пономарева набрала 26 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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