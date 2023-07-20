Захисник Олексій Сич новий сезон розпочне у Львові, інформує прес-служба клубу.

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Минулу кампанію 22-річний гравець провів у оренді за Кортрейк. Сич відіграв 17 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Втім, це не переконало бельгійський клуб остаточно викупити фулбека (йшлося про суму у 2 млн євро).

Нагадаємо, Сич був "залізним" гравцем основи молодіжної збірної України, яка дійшла до півфіналу Євро-2023. Правий захисник відіграв усі 5 поєдинків, результативними діями не відзначався.

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