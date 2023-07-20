Рух підтвердив повернення півфіналіста Євро з Бельгії
20 липня 00:25 - Читать на русском
Рух без додаткових інвестицій підсилив свій правий фланг захисту.
Захисник Олексій Сич новий сезон розпочне у Львові, інформує прес-служба клубу.
Минай хоче забрати одного з лідерів Львова – футболістом цікавиться і Рух
Минулу кампанію 22-річний гравець провів у оренді за Кортрейк. Сич відіграв 17 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Втім, це не переконало бельгійський клуб остаточно викупити фулбека (йшлося про суму у 2 млн євро).
Нагадаємо, Сич був "залізним" гравцем основи молодіжної збірної України, яка дійшла до півфіналу Євро-2023. Правий захисник відіграв усі 5 поєдинків, результативними діями не відзначався.
Ярмарок талантів, або Кого з українців продадуть після Євро-2023
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter