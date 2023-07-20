Защитник Алексей Сыч новый сезон начнет во Львове, сообщает пресс-служба клуба.

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Прошлую кампанию 22-летний игрок провел в аренде за Кортрейк. Сыч отыграл 17 матчей, отличился одним голом и 2 ассистами. Впрочем, это не убедило бельгийский клуб окончательно выкупить фуллбека (речь шла о сумме в 2 млн евро).

Напомним, Сыч был "железным" игроком основы молодежной сборной Украины, дошедшей до полуфинала Евро-2023. Правый защитник отыграл все 5 поединков, результативными действиями не отличался.

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