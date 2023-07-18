Півзахисник Артур Ременяк може повернутися в еліту українського футболу.

Минай активно шукає підсилення складу перед стартом нового сезону української Прем'єр-ліги. Запарпатці звернули увагу на півзахисника Львова Артура Ременяка. Про це повідомляє SportArena.

Вернидуб-молодший зізнався, що змусило його стати тренером – відверті подробиці

Ніякої інформації про термін потенційного контракту немає. Також не повідомляється, на якій стадії перебувають переговори між клубами.

У минулому сезоні 22-річний хавбек забив два м'ячі в 16 поєдинках УПЛ. Нагадаємо, львівська команда пропустить сезон-2023/24 – участь ФК Львів у змаганнях ПФЛ призупинено.