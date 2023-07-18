Минай хоче забрати одного з лідерів Львова – футболістом цікавиться і Рух
18 липня 15:37 - Читать на русском
Півзахисник Артур Ременяк може повернутися в еліту українського футболу.
Минай активно шукає підсилення складу перед стартом нового сезону української Прем'єр-ліги. Запарпатці звернули увагу на півзахисника Львова Артура Ременяка. Про це повідомляє SportArena.
Вернидуб-молодший зізнався, що змусило його стати тренером – відверті подробиці
Ніякої інформації про термін потенційного контракту немає. Також не повідомляється, на якій стадії перебувають переговори між клубами.
У минулому сезоні 22-річний хавбек забив два м'ячі в 16 поєдинках УПЛ. Нагадаємо, львівська команда пропустить сезон-2023/24 – участь ФК Львів у змаганнях ПФЛ призупинено.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter