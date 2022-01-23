Півзахисник Едсон Фернандо перейде у Рух, повідомляє Jornal Correio.

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У контракті 23-річного хавбека з бразильським клубом Байя був пункт про автоматичне продовження угоди наприкінці минулого року, але він так і не був введений у дію. Таким чином, Едсон перейде у команду Леоніда Кучука у статусі вільного агента, однак Байя збереже 30% економічних прав на гравця.

Едсон виступав за Байю з 2019 року. У поточному сезоні провів у бразильській Серії А 25 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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