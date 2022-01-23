Полузащитник Эдсон Фернандо перейдет в Рух, сообщает Jornal Correio.

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В контракте 23-летнего хавбека с бразильским клубом Байя был пункт об автоматическом продлении соглашения в конце прошлого года, но он так и не был введен в действие. Таким образом Эдсон перейдет в команду Леонида Кучука в статусе свободного агента, однако Байя сохранит 30% экономических прав на игрока.

Напомним, Эдсон выступал за Байю с 2019 года. В текущем сезоне провел в бразильской Серии А 25 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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