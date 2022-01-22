Рух розпочав підготовку до другої частини сезону одразу двома спарингами з командами зі львівської області. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Контрольні матчі

Рух – Корміл – 5:1

Голи: Сич, 6, Карабін, 32, 62, Мисик, 61, ?, 63, (аг.) – Лень, 54, (аг.)

Рух – Скала-1911 – 4:0

Голи: Микулишин, 8, (аг.), Бойчук, 33, 65, гравець на перегляді, 40

"Жовто-чорні" провели одразу два товариські матчі за день, зігравши з представниками Львівщини – Кормілом та Скалою-1911. Обидва поєдинки завершились розгромними перемогами. Спочатку Рух перестріляв Корміл. У першому таймі Сич та Карабін оформили комфортну перевагу. По перерві Лень зрізав м'яч у власні ворота, на що Рух відповів трьома голами за 3 хвилини – окрім Мисика та Карабіна, у власних воротах відзначився гравець Корміла.

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У другому поєдинку підопічні Кучука розбили Скалу-1911. Микулишин на 8 хвилині зрізав м'яч у власні ворота. До перерви Рух забив ще двічі – Бойчук та гравець на перегляді зробили перевагу розгромною. Крапку в зустрічі поставив той таки Бойчук.

Додамо, що 29 січня Рух проведе нові спаринги, суперники будуть оголошені пізніше. Вже 30-го числа "жовто-чорні" вирушать до Туреччини на другий етап зимових зборів.

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