Рух оголосив про трансфер двох новачків з досвідом гри в УПЛ

Львівський Рух здійснив перші придбання у зимове трансферне вікно.

Рух підписав угоди зі Станіславом Біленьким та Юрієм Романюком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух позбавлений можливості реєструвати нових гравців

Романюк приєднався до львів'ян у статусі вільного агента (термін угоди не оголошуються), а останнім його клубом був СК-Дніпро-1. Біленький, який відомий своїми виступами за Олімпік, перейшов у Рух на правах оренди терміном на півтора року зі словацького ДАКу.

Нагадаємо, Рух пішов на зимову перерву у статусі лідера Першої ліги, але змінив головного тренера. Замість Леоніда Кучука команду очолив Юрій Бакалов.

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