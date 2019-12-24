Рух позбавлений можливості реєструвати нових гравців

Львівський Рух отримав покарання від ПФЛ у вигляді заборони на реєстрацію нових футболістів. Крім того, КДК УАФ розслідує ймовірну фальсифікацію документів.

Рух ризикує втратити можливість зимового підсилення команди. Причина – ігнорування вказівок ПФЛ щодо обов'язкового використання ігрових м'ячів фірми Select у домашніх матчах.

Львівський клуб регулярно використовує продукцію Puma, а штраф за кожний такий випадок складає 25 тисяч гривень. Наразі Рух заборгував вже 225 тисяч гривень. До погашення заборгованості львів'янам заборонено реєструвати нових гравців.

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Крім того, як зазначив очільник ПФЛ Сергій Макаров, КДК УАФ наразі вивчає ймовірну фальсифікацію документів Рухом. Клуб підозрюють у наданні підробленого контракту з постачальником екіпірування. Саме наявністю цієї угоди Рух мотивував відмову використовувати м'ячі Select.

"КДК УАФ проводить розслідування за фактом фальсифікації документів. Клуб оштрафований відповідно до Регламенту змагань і не зможе заявляти нових футболістів, поки не погасить заборгованість. Якщо навесні Рух не почне використовувати офіційний м'яч, то отримає нові штрафні санкції", – цитує Макарова Sportarena.

Нагадаємо, Рух пішов на зимову перерву у статусі лідера Першої ліги, але змінив головного тренера. Замість Леоніда Кучука команду очолив Юрій Бакалов.

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