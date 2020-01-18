toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ - КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭРЛИНГ ХОЛАНД

Рух объявил о трансфере двух новичков с опытом игры в УПЛ

18 января 22:18 118 Читати українською
Рух объявил о трансфере двух новичков с опытом игры в УПЛ
Романюк и Биленький / фото: ФК Рух

Львовский Рух осуществил первые приобретения в зимнее трансферное окно.

Рух подписал соглашения со Станиславом Биленьким и Юрием Романюком, сообщает официальный сайт клуба.

Рух лишен возможности регистрировать новых игроков

Романюк присоединился к львовянам в статусе свободного агента (срок сделки не оглашается), а последним его клубом был СК-Днепр-1. Биленький, который известен своими выступлениями за Олимпик, перешел в Рух на правах аренды сроком на полтора года из словацкого ДАКа.

Напомним, Рух ушел на зимний перерыв в статусе лидера Первой лиги, но сменил главного тренера. Вместо Леонида Кучука команду возглавил Юрий Бакалов.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?
18 января
1063
Теги
Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
18
мин
Ливерпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук