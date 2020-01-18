Рух объявил о трансфере двух новичков с опытом игры в УПЛ

Львовский Рух осуществил первые приобретения в зимнее трансферное окно.

Рух подписал соглашения со Станиславом Биленьким и Юрием Романюком, сообщает официальный сайт клуба.

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Романюк присоединился к львовянам в статусе свободного агента (срок сделки не оглашается), а последним его клубом был СК-Днепр-1. Биленький, который известен своими выступлениями за Олимпик, перешел в Рух на правах аренды сроком на полтора года из словацкого ДАКа.

Напомним, Рух ушел на зимний перерыв в статусе лидера Первой лиги, но сменил главного тренера. Вместо Леонида Кучука команду возглавил Юрий Бакалов.

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