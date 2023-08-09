Рух на своєму сайті повідомив про повернення Фредді Плюмана, який залишився на контракті з львів'янами.

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Француз покинув Україну через початок війни з Росією та перебрався в Ізраїль, де виступав за Хапоель Тель-Авів, Нес-Ціону та Бней-Сахнін.

Цікаво, що Плюман не встиг пограти за Рух, оскільки приєднався до "жовто-чорних" у січні 2022-го. Фредді захищає кольори збірної Гваделупи, за яку провів 10 матчів та забив 2 голи.

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