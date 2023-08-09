Рух объявил о возвращении француза
19:52 - Читати українською
Хавбек Руха Фредди Плюман официально вернулся во львовский клуб.
Рух на своем сайте сообщил о возвращении Фредди Плюмана, который остался на контракте с львовянами.
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Француз покинул Украину из-за начала войны с Россией и перебрался в Израиль, где выступал за Хапоэль Тель-Авив, Нес-Циону и Бней-Сахнин.
Интересно, что Плюман не успел поиграть за Рух, поскольку присоединился к "желто-черным" в январе 2022-го. Фредди защищает цвета сборной Гваделупы, за которую провел 10 матчей и забил 2 гола.
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