Рух на своем сайте сообщил о возвращении Фредди Плюмана, который остался на контракте с львовянами.

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Француз покинул Украину из-за начала войны с Россией и перебрался в Израиль, где выступал за Хапоэль Тель-Авив, Нес-Циону и Бней-Сахнин.

Интересно, что Плюман не успел поиграть за Рух, поскольку присоединился к "желто-черным" в январе 2022-го. Фредди защищает цвета сборной Гваделупы, за которую провел 10 матчей и забил 2 гола.

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