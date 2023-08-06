Ворскла в рамках 2-го туру УПЛ 2023/24 зазнала нищівної поразки від Руха (1:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла проводила свій третій матч у новому сезоні, але лишень перший – у чемпіонаті. Команда підходила до виїзної зустрічі з Рухом на тлі вильоту з єврокубків, що било по моральному стану. Втім, ще більше тривожив фізичний стан, адже "зелено-білі" довго й тяжко добирались з Грузії до Львова.

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Тим не менш, гості змогли відкрити рахунок вже на 10-й хвилині. Допоміг цікавий розіграш кутового: ворскляни масово наситили воротарський майданчик – голкіперу ніяк було вийти на м'яч, а після подачі біля воріт Ледвія сталася серія відскоків. У цій метушні першим розібрався Скляр, який заштовхав сферу в сітку. 0:1!

Рух огризнувся штрафним ударом на 17-й хвилині. Дідик метрів з 30-ти спробував поцілити у ліву дев'ятку, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 30-й же хвилині Притула пробивав зі стандарту м'якше, спрямувавши сферу точно в руки Ісенку.

Ворскла відповіла на 35-й прострілом з правого флангу в центр карного майданчика. Степанюк прийняв м'яч, розкрутився навколо осі й бахнув над воротами. Покарання за марнотратство було миттєвим – винос за спину Сантані прийняв Климчук, який почав тікати сам на сам.

Тьяго майже наздогнав його. Паралельне відкривання Теслюка теж вже майже перекрили, однак центрбек все одно збив нападника. Львівський Гріліш трішечки схитрував, згинаючи ноги ще до контакту з центрбеком – це дещо змінило динаміку епізоду й призвело до удару в м'яч і ступню. Арбітр призначив пенальті, а Климчук впевнено його реалізував. 1:1.

На 44-й він міг і дубль оформити, пробивши зі стандарту з рикошетом від стінки. Сфера полетіла під поперечку, але Ісенко врятував Ворсклу. У підсумку, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Перший тайм виявився рівним і бідним на моменти, а от у другому вболівальники зловили флешбек. Як і в матчі проти Зорі тиждень тому, Рух суттєво додав по перерві – команда Віталія Пономарьова переважала Ворсклу в інтенсивності й регулярно загострювала. Полтавці ж взагалі нічого не створювали.

На 56-й хвилині для гостей пролунав перший дзвіночок. Теслюк отримав передачу за спини захисникам і опинився прямо перед Ісенком, пробивши у нього – а Сич з добивання спрямував м'яч повз дальню стійку. Одразу після цього замість Руніча й Теслюка вийшли Соломон-Отабор з Квасницею.

Полтавці натяку не зрозуміли, за що й поплатились. На 58-й хвилині Притула виграв верхове єдиноборство й головою скинув м'яч за спини центрбекам. Климчук підхопив сферу й вилетів сам на сам, впевнено перегравши Ісенка. 2:1!

Ще за три хвилини Сапуга вигриз м'яч у зоні перед штрафним і одразу ж бахнув над воротами. На 67-й же Соломон-Отабор влетів на лівий край і котив під удар Квасниці в порожні – Павлюк в останню мить врятував "зелено-білих".

Зрештою, на 72-й Притула вивів Квасницю на побачення з Ісенком, а той пробив у Павла. М'яч відскочив прямо на ногу Іллі, що вилилось у третій гол. 3:1.

Апофеозом гри ворсклян у другому таймі став четвертий гол. Ісенко віддав пас Павлюку, а той просто покотив м'яч у порожні ворота. Епізод нагадав футбольний симулятор FIFA – ми всі таким чином забивали у порожні, якщо треба було оформити якийсь конкретний рахунок. 4:1.

Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Рух святкує другу поспіль перемогу в новому чемпіонаті.

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