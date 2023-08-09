Динамо офіційно відпустило в СК Дніпро-1 гравця з досвідом виступів у Європі
18:23 - Читать на русском
Півзахисник Богдан Лєднєв продовжить кар'єру в складі СК Дніпро-1.
СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Богдана Лєднєва з Динамо.
Крутості Довбика заздрить навіть сама природа – курйозне відео з презентації українця в Жироні
Контракт розрахований на 3 роки. Хавбек виступатиме у складі дніпрян під 17-м номером. Про суму трансферу клуби не повідомляють.
Лєднєв є вихованцем Динамо, встиг пограти за Зорю та угорський Фехервар. В минулому сезоні Богдан провів 13 матчів за угорців, відзначившись 2 асистами.
Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter