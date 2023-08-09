СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Богдана Лєднєва з Динамо.

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Контракт розрахований на 3 роки. Хавбек виступатиме у складі дніпрян під 17-м номером. Про суму трансферу клуби не повідомляють.

Лєднєв є вихованцем Динамо, встиг пограти за Зорю та угорський Фехервар. В минулому сезоні Богдан провів 13 матчів за угорців, відзначившись 2 асистами.

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