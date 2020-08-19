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"Жодного новачка у команді поки немає": тренер Руха – про підготовку до старту УПЛ

16:10 - Читать на русском
"Жодного новачка у команді поки немає": тренер Руха – про підготовку до старту УПЛ
Іван Федик / ФК Рух

Головний тренер львівського Руха Іван Федик поділився очікуваннями від дебюту своєї команди в елітному дивізіоні.

"Вважаю, що головну тренерську роботу щодо виходу команди в УПЛ зробив Леонід Станіславович Кучук. Також не потрібно забувати, що команду до сезону готував Юрій Михайлович Бакалов. Ми лише довели все до логічного завершення. Розуміємо, що зараз потрібно дуже серйозно готуватися до Прем’єр-ліги, адже попереду – дуже серйозні ігри.

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До старту нового сезону залишається вкрай мало часу. За цей короткий час ми нічого кардинально не перебудуємо в команді, але налаштовуємося дуже серйозно перед відповідальними поєдинками. Від роботи гравців на тренуванні ми будемо відштовхуватися та приймати ті чи інші рішення. Станом на сьогодні ми готуємося до нового сезону із тими гравцями, які виходили в УПЛ. Жодного новачка в команді наразі немає.

Перші матчі в Прем’єр-лізі покажуть, наскільки ми всі готові до елітного дивізіону: і клуб, і тренери, і гравці. Кожен матч – це своєрідний екзамен, до якого потрібно готуватися окремо. Який футбол я хочу бачити від своєї команди у Прем’єр-лізі? Ми будемо грати на результат. Прагнемо, аби якомога більше футболістів прогресували та виходили на новий рівень", – цитує Федика офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, львівська команда за підсумками минулого сезону посіла у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку і вперше в історії вийшла в УПЛ. У першому матчі підопічні Федика зіграють на виїзді з полтавською Ворсклою.

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Теги
УПЛ Рух Рух Леонід Леонід Кучук Юрій Юрій Бакалов Іван Іван Федик
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