"Хочемо зберегти нинішній склад до кінця року": Сергій Палкін – про новий сезон для Шахтаря і "оцифровані пропозиції"

– Чи можна сказати, що зараз стратегія клубу щодо комплектації команди формується з двох складових: пошук, придбання, розвиток талановитих бразильських футболістів, плюс – виховання своїх українських гравців через систему Шахтаря? І наскільки розвиватиметься другий напрямок? Якою в майбутньому буде роль академії Шахтаря?

– Так, виховання наших українських футболістів і продовження роботи на бразильському ринку – це два серйозних напрямки, які ми ведемо. На 90-95% наші зусилля сконцентровані на цих напрямках.

Що стосується академії Шахтаря, то ми досить серйозно перебудували структуру її управління. Сьогодні академія має на меті, щоб вона була самоокупною, і щоб 30% ігрового часу всіх футболістів першої команди належали саме вихованцям академії. Адже якщо сьогодні взяти Пятова, Степаненка, Кривцова, то вони не вихованці нашої академії. Досягти 30% – це дуже і дуже складно. Сьогодні у нас цей показник десь 17-18%.

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В академії Шахтаря сьогодні створено раду директорів, яка, власне, і управляє академією. Туди входить директор з футболу Даріо Срна, директор департаменту селекції клубу Жозе Боту, директор зі стратегічного розвитку і комунікацій Юрій Свиридов і я – генеральний директор клубу. Ми збираємося щоквартально, і там приймаються ключові рішення по академії. Відстежується розвиток всіх наших талантів, як вибудовується тренувальний процес і в який футбол грають команди академії. Ми хочемо, щоб це все відповідало стилю гри і тренувань першої команди. За цими моментами ми жорстко стежимо.

В академії Шахтаря робиться акцент на швидкості, техніці, швидкості прийняття рішень, реакції на полі. Тобто не на зрості, фізичній потужності, а саме на цих аспектах, які я перерахував. Тренувальний процес в академії курується португальськими тренерами, які повністю ведуть всі вікові групи, починаючи від хлопців віку U-7 до U-21.

– З хлопцями, починаючи від U-14, вже укладають якісь попередні контракти?

– Є два види юридичних документів: професійні контракти і контракти про спортивну підготовку. Професійний контракт – це такий більш жорсткий документ, який, як правило, укладається вже з талантами-талантами. Контракти про спортивну підготовку ми укладаємо з хлопцями, у яких бачимо прогрес, але вони ще не досягли високого рівня. Часом навіть батьки говорять, що давайте спочатку укладемо контракт про спортивну підготовку, а потім вже подивимося і перейдемо на професійну основу.

– Чи є зараз в академії Шахтаря майбутні зірки, про яких говоритиме футбольна Україна, а в перспективі – і Європа?

– Є дуже талановиті хлопці. Через два роки, я сподіваюся, ви про них почуєте.

– А чи будуть вони здатними витримати конкуренцію з футболістами першої команди, особливо якщо ми говоримо про атакувальних гравців?

– Якщо ми говоримо про те, що про них багато хто може дізнатися через два роки, то вони, звичайно ж, повинні грати в першій команді. Щоб вони грали в першій команді, це повинні бути хлопці дуже сильного рівня.

– Але, наприклад, таким футболістам, як Сікан чи Мудрик, це поки не дуже вдається.

– Зрозумійте, це процес, де потрібно робити все крок за кроком. В одних це швидше виходить, у інших – трохи повільніше. І причина не в тому, що хтось "гірший", а хтось – "кращий". Можуть бути різні причини, чому так відбувається.

Важливо, що головний тренер в них усіх вірить, він ними займається, і впевнений, що доведе їх до топ-рівня.

– Ви припускаєте, що після завершення сезону хтось із лідерів Шахтаря може покинути команду?

– Я однозначно впевнений, що будуть пропозиції. І, напевно, будуть непогані пропозиції. Але ми налаштовані на те, щоб зберегти команду до кінця цього року.

Зараз багато інформації про те, що ті клуби зацікавлені, ці клуби зацікавлені. Розмов дуже багато. Але я не хочу говорити про конкретику, бо ми сьогодні на серйозній стадії Ліги Європи, футболісти всі читають пресу, а я хочу, щоб вони були сконцентровані тільки на грі в Лізі Європи.

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Тому інтерес є, і він однозначно буде, коли закінчиться цей розіграш Ліги Європи. Звичайно, у нас будуть вже, скажімо так, і оцифровані пропозиції. Але ми все-таки хочемо зберегти команду до кінця цього календарного року. Тому що склався дуже хороший колектив, атмосфера, синергія з точки зору тренерського штабу, футболістів, розуміння один одного без слів. І ми не хочемо це порушувати. Це свого роду баланс, який ми зараз витримуємо. І будь-який рух з командою може заподіяти їй шкоду. Ви можете сьогодні зробити якийсь трансфер, він може бути, з одного боку, навіть такий нешкідливий, але це може розбалансувати весь колектив.

– Є чітке розуміння, на які позиції Шахтар буде шукати підсилення?

– Ми завжди шукаємо потенційне підсилення на всі позиції. Цим займаються скаути. Їм не важливо, є проблемна позиція чи її немає. Ми цим займаємося завжди. Чи скористаємося ми їхніми послугами, їхньою інформацією? Це інше питання. Але ми однозначно тримаємо руку на пульсі. Є досить багато прізвищ, цікавих хлопців. Тут питання: треба нам сьогодні це, чи ні.

– Це тільки бразильці, чи футболісти і з інших країн?

– Сьогодні ми звузили наш ринок пошуку до оптимального розміру. Бразильцям легко адаптуватися в колективі. Тренери – португаломовні. Є певна структура всередині клубу, яка їм дозволяє у нас спокійно працювати. Бразильці не бачать особливої різниці між тим, якби вони потрапили в якийсь клуб Португалії, або приїхали до нас.

Більше того, ми розмовляємо з багатьма агентами, які представляють бразильських футболістів: вони хочуть до нас йти. Навіть маючи пропозиції з топ-чемпіонатів. Вони розуміють, що у нас вони будуть грати, що у нас для них адаптаційний період пройде дуже швидко. І вони навіть готові десь втрачати в грошах, але йти саме до нас. Тому що вони бачать тих футболістів, які раніше грали в Шахтарі, і де вони сьогодні.

А прийти відразу, наприклад, у топ-клуб, сісти глибоко в запас і чекати ще років п'ять – перспектива так собі. У Шахтарі ж вони бачать саме той клуб, який підніме їх на більш високий рівень, і коли вони потраплятимуть в топ-чемпіонат, топ-клуби, вони вже заходитимуть туди з серйозним ім'ям і з серйозною трансферною вартістю.

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