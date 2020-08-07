Рух на останніх секундах відібрав у Інгульця дострокову путівку в УПЛ, Волинь і Минай наблизилися до еліти

У Першій лізі триває запекла боротьба за промовшн. Лідери подарували інтригу на останній тур. Поки що ніхто не гарантував собі участь в УПЛ на наступний сезон.

Перша ліга, 29 тур

Інгулець – Рух – 1:1

Голи: М.Мисик, 84 (аг) – Климчук, 90+5 (пен)

Вилучення: Коваленко, 90+5

Авангард – Минай – 0:2

Голи: Ахмедзаде, 28, Брюхов, 65

Волинь – Гірник-Спорт – 3:0

Голи: Кожанов, 50, Куліш, 62, Кобзар, 90+1

Чорноморець – Агробізнес – 0:1

Голи: Кухарук, 53

У центральному матчі туру лідер чемпіонату Інгулець приймав Рух. Львів'яни краще розпочали матч, але до кінця першого тайму господарі вирівняли гру. Інгулець був ближчим до того, аби відкрити рахунок, однак Синьогуб влучив у стійку, а удар Ковальова зі штрафного під поперечину потягнув голкіпер.

По перерві Рух знову активізувався та намагався нав'язати свою гру. Інгулець же діяв дуже обережно, ставив за основу надійність біля власних воріт. Наприкінці зустрічі селяни, здавалося, вирвали перемогу, коли Мішуренко гостро прострілив у штрафному майданчику, а Мар'ян Мисик зрізав м'яч у власні ворота. Цей гол достроково виводив Інгулець в УПЛ...

Однак у компенсований час Рух заробив суперечливий пенальті. Климчук його реалізував – жодні апеляції Шуста не допомогли. Фінальний свисток зафіксував нічию. Інгулець набрав 59 очок, але ще не оформив вихід в УПЛ. В останньому турі команда Лавриненка зіграє з Балканами. Рух з 55 пунктами також зберігає шанси на еліту, маючи 5 місце та матч в запасі.

Інгулець не хочуть пропускати в УПЛ методом непроходження атестації, – Поворознюк

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Минай теж набрав 59 очок і зробив черговий крок до Прем'єр-ліги. Закарпатці на виїзді здолали Авангард. Відкрити рахунок вдалося в середині першого тайму – Нурієв замкнув подачу Жичикова ударом в стійку, а Ахмедзаде добив м'яч у порожні ворота.

У другій половині зустрічі Брюхов закріпив перевагу Миная, відгукнувшись на простріл з лівого флангу. В підсумку – 0:2 на користь фаворита. Попереду в Миная ще очний матч проти прямого конкурента – Волині.

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Сама Волинь сьогодні розгромила Гірник-Спорт. Початок побиттю поклав Кожанов – скористався класним розрізним пасом Рябова та забив з гострого кута. Подвоїв перевагу Куліш, який обігрався на лівому фланзі з Климцем, потім прийняв пас останнього та з розвороту послав м'яч у стійку.

У доданий арбітром час Волинь влаштувала розгром – Рябов зіграв на перехопленні та вивів Кобзаря сам на сам з голкіпером. Волинь з 57 балами номінально четверта в турнірній таблиці, проте фактично – третя.

Агробізнес, який має стільки ж очок і випереджає конкурента за додатковими показниками, мінімально здолав Чорноморець. Єдиний гол у зустрічі шаленим ударом здалеку забив Кухарук. Однак Агробізнес не може претендувати на УПЛ, бо не пройшов атестацію. Одесити ж на 10 місці за тур до фінішу Першої ліги.

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