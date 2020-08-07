Рух на последних секундах отобрал у Ингульца досрочную путевку в УПЛ, Волынь и Минай приблизились к элите

В Первой лиге продолжается ожесточенная борьба за промовшн. Лидеры подарили интригу на последний тур. Пока никто не гарантировал себе участие в УПЛ на следующий сезон.

Первая лига, 29 тур

Ингулец – Рух – 1:1

Голы: М.Мысык, 84 (аг) – Климчук, 90+5 (пен)

Удаление: Коваленко, 90+5

Авангард – Минай – 0:2

Голы: Ахмедзаде, 28, Брюхов, 65

Волынь – Горняк-Спорт – 3:0

Голы: Кожанов, 50, Кулиш, 62, Кобзарь, 90+1

Черноморец – Агробизнес – 0:1

Голы: Кухарук, 53

В центральном матче тура лидер чемпионата Ингулец принимал Рух. Львовяне лучше начали матч, но к концу первого тайма хозяева выровняли игру. Ингулец был ближе к тому, чтобы открыть счет, однако Синегуб попал в штангу, а удар Ковалева со штрафного под перекладину потянул голкипер.

После перерыва Рух вновь активизировался и пытался навязать свою игру. Ингулец же действовал очень осторожно, ставил в основу надежность у своих ворот. В конце встречи селяне, казалось, вырвали победу, когда Мишуренко остро прострелил в штрафной площади, а Марьян Мысык срезал мяч в собственные ворота. Этот гол досрочно выводил Ингулец в УПЛ...

Однако в компенсированное время Рух заработал спорный пенальти. Климчук его реализовал – никакие апелляции Шуста не помогли. Финальный свисток зафиксировал ничью. Ингулец набрал 59 очков, но еще не оформил выход в УПЛ. В последнем туре команда Лавриненко сыграет с Балканами. Рух с 55 пунктами также сохраняет шансы на элиту, имея 5 место и матч в запасе.

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Минай тоже набрал 59 очков и сделал очередной шаг к Премьер-лиге. Закарпатцы на выезде одолели Авангард. Открыть счет удалось в середине первого тайма – Нуриев замкнул подачу Жичикова ударом в штангу, а Ахмедзаде добил мяч в пустые ворота.

Во второй половине встречи Брюхов закрепил преимущество Миная, откликнувшись на прострел с левого фланга. В итоге – 0:2 в пользу фаворита. Впереди у Миная еще очный матч против прямого конкурента – Волыни.

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Сама Волынь сегодня разгромила Горняк-Спорт. Начало избиению положил Кожанов – воспользовался классным разрезным пасом Рябова и забил с острого угла. Удвоил преимущество Кулиш, который обыгрался на левом фланге с Климцом, затем принял пас последнего и с разворота послал мяч в штангу.

В добавленное арбитром время Волынь устроила разгром – Рябов сыграл на перехвате и вывел Кобзаря один на один с голкипером. Волынь с 57 баллами номинально четвертая в турнирной таблице, однако фактически – третья.

Агробизнес, который имеет столько же очков и опережает конкурента по дополнительным показателям, минимально одолел Черноморец. Единственный гол во встрече бешеным ударом издали забил Кухарук. Однако Агробизнес не может претендовать на УПЛ, потому что не прошел аттестацию. Одесситы же на 10 месте за тур до финиша Первой лиги.

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