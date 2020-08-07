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Оболонь-Бровар розбила Металіст 1925, Металург втратив очки у боротьбі за виживання, Прикарпаття принизило Черкащину

19:45 - Читать на русском
Оболонь-Бровар розбила Металіст 1925, Металург втратив очки у боротьбі за виживання, Прикарпаття принизило Черкащину
Радість Оболоні-Бровар / Фото з відкритих джерел

Окрім розбірок лідерів, 29 тур Першої ліги подарував кілька яскравих матчів команд із середини та нижньої частини таблиці.

Перша ліга, 29 тур

Прикарпаття – Черкащина – 4:1

Голи: Цурупін, 52 (аг), Француз, 56, Скляренко, 73, Хома, 79 – Лухтанов, 87

Вилучення: Долгий, 80 (Ч)

Миколаїв – МФК Металург – 1:1

Голи: Кушніренко, 44 (пен.) – Сарапій, 48 (пен.)

Вилучення: Крапивний, 56 (Мет)

Оболонь-Бровар – Металіст 1925 – 3:0

Голи: Слободян, 53, Коста Теноріо, 65, 90+2

Кремінь – Балкани – 0:0

Реальна турнірна мотивація залишалася у Прикарпаття, Креміня, Балкан та Металурга, які сподіваються уникнути 15 місця і плей-офф за збереження прописки в Першій лізі. Команді з Івано-Франківська пощастило приймати абсолютного аутсайдера чемпіонату – Черкащину. Господарі легко відвантажили чотири голи після перерви, при цьому двічі їм допомогли суперники.

Турнірна таблиця Першої ліги

Перед туром 15 сходинку посідав Металург, який мав серію з двох перемог. Підопічним Годіна довелося 40 хвилин грати в меншості, тому розвинути успіх не вдалося – "пенальтійні" 1:1 з Миколаєвом.

Оболонь-Бровар в рідних стінах впевнено розібралася з Металістом 1925, але обидві команди вже не мають шансів на вихід в еліту. Найнудніший матч дня "подарували" Кремінь і Балкани – без голів.

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