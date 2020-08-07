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Інгулець не хочуть пропускати в УПЛ методом непроходження атестації, – Поворознюк

00:30 - Читать на русском
Інгулець не хочуть пропускати в УПЛ методом непроходження атестації, – Поворознюк
Олександр Поворознюк / Фото ФК Інгулець

Одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк наїхав на віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

 

"У цьому шоу імені Костюченка я участі не беру. Скажу більше, Інгулець хочуть не пустити у Вищу лігу методом непроходження атестації. За прохід в УПЛ гроші взяті, а Інгулець сплутав всі карти. Тому з Інгульцем хочуть вчинити, як з Десною.

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Але я гарантую, що об нас Вадик зламає зуби. Він, до речі, вже раз вставляв і ще раз вставить. На це я виділю йому грошей. Все інше тільки за спортивним принципом", – написав Поворознюк на сторінці Світлани Рибакової у Facebook.

Нагадаємо, за два тури до завершення розіграшу Першої ліги Інгулець лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись на два очки від найближчого переслідувача.

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Теги
Перша ліга Інгулець Інгулець Вадим Костюченко Олександр Поворознюк Інгулець - Рух
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