У вівторок, 31 січня, на зборах у Туреччині декілька українських клубів провели чергові спаринги. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Товариські матчі

Штурм Грац (Австрія) – Рух (Україна) – 3:2

Голи: Емега, 14, Хорват, 41, Тейшейра, 57 – Климчук, 36, 45

Шкупі (Македонія) – Олександрія (Україна) – 2:1

Голи: Горгієв, 13, Куевен, 54 – Мельник, 70

Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина) – Металіст (Україна) – 1:0

Гол: Хасанбеговіч, 88

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Львівський Рух дав бій австрійському Штурму. Українці пропустили ще на початку мачту, але завдяки голу Климчука (форвард протягнув м'яч флангом і влучно пробив у дальній кут) в середині тайму відновили рівновагу. Незадовго до перерви підопічні Леоніда Кучука пропустили вдруге, але все той же Климчук встиг ще до свистка оформити дубль. Втримати нічию, однак, не вдалось – після відпочинку австрійці зуміли пробити 19-річного Ледвія і здобули перемогу.

Олександрія поступилась македонській Шкупі. Підопічні Руслана Ротаня пропустили по м'ячу у кожному з таймів і зуміли відповісти лише голом престижу – Калітвінцев навісив з кутового, а Мельник переправив м'яч у сітку. Друга поразки при одній перемозі – новоспечений наставник продовжує намацувати гру своєї команди.

Металіст вже втретє поспіль не зумів бодай розписати нічию з суперником. Цього разу команда Періци Огнєновіча стала жертвою представника Боснії і Герцеговини. Єдиний гол у матчі було забито за 2 хвилини до завершення поєдинку, а часу, аби відігратись, банально не вистачило.

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