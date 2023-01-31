Рух дав бій Штурму, Ротань продовжує експерименти з Олександрією, Металіст програв втретє поспіль
У вівторок, 31 січня, на зборах у Туреччині декілька українських клубів провели чергові спаринги. Читайте звіт про них на "Футбол 24".
Товариські матчі
Штурм Грац (Австрія) – Рух (Україна) – 3:2
Голи: Емега, 14, Хорват, 41, Тейшейра, 57 – Климчук, 36, 45
Шкупі (Македонія) – Олександрія (Україна) – 2:1
Голи: Горгієв, 13, Куевен, 54 – Мельник, 70
Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина) – Металіст (Україна) – 1:0
Гол: Хасанбеговіч, 88
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Львівський Рух дав бій австрійському Штурму. Українці пропустили ще на початку мачту, але завдяки голу Климчука (форвард протягнув м'яч флангом і влучно пробив у дальній кут) в середині тайму відновили рівновагу. Незадовго до перерви підопічні Леоніда Кучука пропустили вдруге, але все той же Климчук встиг ще до свистка оформити дубль. Втримати нічию, однак, не вдалось – після відпочинку австрійці зуміли пробити 19-річного Ледвія і здобули перемогу.
Олександрія поступилась македонській Шкупі. Підопічні Руслана Ротаня пропустили по м'ячу у кожному з таймів і зуміли відповісти лише голом престижу – Калітвінцев навісив з кутового, а Мельник переправив м'яч у сітку. Друга поразки при одній перемозі – новоспечений наставник продовжує намацувати гру своєї команди.
Металіст вже втретє поспіль не зумів бодай розписати нічию з суперником. Цього разу команда Періци Огнєновіча стала жертвою представника Боснії і Герцеговини. Єдиний гол у матчі було забито за 2 хвилини до завершення поєдинку, а часу, аби відігратись, банально не вистачило.
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