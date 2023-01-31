Шахтар розписав нічию з Лудогорцем (2:2) у третьому для команди Йовічевіча спарингу на зимових зборах у Туреччині. Рахунок і огляд матчу – на Футбол 24.

Товариський матч 31.01.2023

Лудогорець – Шахтар – 2:2

Голи: І. Тьяго, 27, Нонато, 29 – Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (пен.)

"Гірники" провели на зборах вже два поєдинки – програли Аустрії (1:2) та вирвали нічию з Копером (2:2). Нинішній візаві донеччан виграв 2 з 4 зустрічей у 2023 році. Лудогорець не потребує особливих представлень – найтитулованіший клуб Болгарії XXI століття (11 перемог у чемпіонаті поспіль), який продовжує виступати в єврокубках – у Лізі конференцій протистоятиме Андерлехту.

Шахтар ефектно вирвав нічию у другому матчі – жахіття захисника, старий герой знову з гольовою дією, дива Трубіна

Старт був доволі спокійним, з мінімальною перевагою болгар. Небезпечно стало на 10 хвилині, коли Ракицький сфолив поблизу карного майданчика – Десподов бив, але влучив у стінку. Ярослав непогано грав у відборах і виконував свої фірмові дальні передачі вперед. Наслідком цього став перший напівмомент донеччан – Сікан не переграв кіпера. Достроково гру завершив Очеретько, який схопився за ногу. Його виносили на особливих ношах, більш схожих на "кравчучку".

Лудогорець розігнав контратаку на 27 хвилині: Медляков прорвався лівим флангом і прострілив, Ігор Тьяго розстріляв Пятова. "Зелено-білі", схоже, знайшли слабке місце й вже за 2 хвилини ідентичний гол після прострілу з-під Тейлора забив Нонато. Шахтар у відповідь не створив нічого серйозного – Сікан лише розводив руками, вимагаючи пенальті в одному з епізодів. Красномовна ілюстрація гри "гірників" у першому таймі – не вдавалось майже нічого.

Одразу по перерві Текпетей змістився з лівого флангу у центр і результативно пробив. Арбітр гол не зарахував, адже м'яч у польоті зачепив гравця, що перебував в офсайді. Ющенко у відповідь пробив вище воріт. І знову сумні новини – Назарина отримав серйозну травму і не зміг продовжити поєдинок. Підопічним Йовічевіча попри низку замін тривалий час нічого не вдавалось у нападі. В обороні ж було чимало провалів і порятунків від кіпера. Так, Пузанков, який вийшов замість Пятова, витягнув м'яч з кута після удару зі штрафного від Десподова.

Одна з нечисленних атак "гірників" завершилась голом – Траоре у падінні вдало зіграв на добиванні. Гол надав Шахтарю невеликого позитивного імпульсу, команда в окремих епізодах навіть почала активно пресингувати в останній третині. Дуже гаряче було на 87-й, коли Зубков віддавав на порожні ворота – захисник вибив. А на 90+4-й Шахтар заробив пенальті, який впевнено реалізував Бондаренко! Попереду у донеччан ще три спаринги – з Марібором, Сараєво та Динамо Тбілісі.

Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий