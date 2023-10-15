Шахтар переграв Рух у спарингу під час перерви на поєдинки збірних. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рух – Шахтар на "Футбол 24".

Товариський матч

Рух – Шахтар – 0:2

Голи: Келсі, 36, Невертон, 49

Рух ледь не повів у рахунку на старті гри, але Рудько здійснив сейв, а Ракицький на лінії воріт прийняв на себе добивання. Львів'яни мали ще один класний момент, але Теслюк поцілив у поперечку.

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Шахтар же відповів перед перервою голом – Келсі випередив воротаря та замкнув навіс Криськіва зі штрафного. А на старті другого тайму Невертон увірвався до штрафного та класним ударом у дальній верхній кут прошив воротаря Руха. Цей гол став останнім у зустрічі.