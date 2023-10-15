Шахтер переиграл Рух в спарринге во время перерыва на поединки сборных. Смотрите видео голов и обзор поединка Рух – Шахтер на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Рух – Шахтер – 0:2

Голы: Келси, 36, Невертон, 49

Рух едва не повел в счете на старте игры, но Рудько совершил сейв, а Ракицкий на линии ворот принял на себя добивание. Львовяне имели еще один классный момент, но Теслюк попал в перекладину.

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Шахтер же ответил перед перерывом голом – Келси опередил вратаря и замкнул навес Крыськива со штрафного. А на старте второго тайма Невертон ворвался в штрафную и классным ударом в дальний верхний угол прошил вратаря Руха. Этот гол стал последним во встрече.