В рамках 24-го туру УПЛ Рух приймає Олександрію, Маріуполь зустрінеться зі Львовом, Зоря зіграє з Минаєм, а Олімпік – з Інгульцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Олександрія

Боротьба за виживання в УПЛ виходить на фінішну пряму. Трійку аутсайдерів склали літні новачки, яких роками рекламували в ролі топчиків, готових до виступів у еліті – дебютанти провалили як перше коло, так і друге, причому Минай взагалі опинився на межі зникнення. На Рух поки що санкції ніхто не наклав, але ситуація в турнірній таблиці за три тури до фінішу катастрофічна – львів'яни йдуть на дванадцятій позиції з відривом від зони вильоту всього у три очки. Жодної осічки в такій ситуації допускати не можна.

"Ми повинні були перемагати": Федик пояснив, що завадило Руху обіграти Львів

Втім, у виліт "жовто-чорних" з еліти поки не віриться, адже в останніх чотирьох поєдинках підопічні Івана Федика здобули дві перемоги (над Минаєм і Маріуполем) та розписали дві нічиї (зі Львовом та Інгульцем). Рівень суперників не вражає (всі борються за виживання), однак Рух пропустив від них всього один гол – у відповідь львів'яни забили шість. Десь їм щастило з арбітражем, десь все було навпаки, десь залітали лакі-шоти на кшталт голу Кондракова у ворота минайців, але в цілому результати виглядають заслужено. За очікуваними очками команда взагалі повинна йти восьмою, але в разі невдачі з Олександрією всі ці досягнення ризикують втратити сенс.

Плюсом для "нової оборони Львова" виступає ситуація в Олександрії. Підопічні Володимира Шарана провалили сезон, не зумівши прорватись у єврокубки ні через чемпіонат, ні через Кубок – в останніх п'яти турах вони програли чотири рази, причому двічі кривдниками стали аутсайдери УПЛ. Все це запустило чутки щодо відставки головного тренера та масштабної перебудови складу – у більшої частині нинішніх лідерів завершуються контракти.

Таким чином, у олександрійців немає ні турнірних завдань, ні особистої мотивації, але це не завадило прибити Шахтар тиждень тому. Важко сказати, що це було – черговий провал неналаштованих бразильців, збіг обставин ("гірники" через травми втрачали одного футболіста за іншим) чи останній концерт "жовто-чорних" перед власними вболівальниками. Цілком можливо, що на виїзді гравці вже розслабляться, однак поки що маємо факт перемоги над одним із грандів. Втім, Рух теж відбирав очки у донеччан, тож подібними успіхами підопічних Івана Федика не злякати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кухаревич (під питанням), Сігурдссон – Сітало (під питанням)

Дискваліфіковані: Кондраков (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Олександрія

Рух: Бандура – Гагун, Білий, Зец, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Бойчук, Кухарук, Климчук – Борячук

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Шастал

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олександрія досвідченіша й в цілому сильніша, але у Руха явно більше мотивації. Гостям не потрібно вмирати за результат – їм достатньо просто не програти. Матч першого кола, до речі, завершився внічию, причому тоді команди навіть голів не забивали.

Сьогодні на голи сподіватися можна, адже львів'янам потрібно забивати, однак чи вистачить у них сил? Це вже третій матч за тиждень, причому вже у поєдинку зі Львовом у середу підопічні Івана Федика виглядали так собі. З огляду на вищезазначені фактори, можна прогнозувати результативну нічию.

Зоря – Минай

Зоря ще у середу претендувала на "срібло" УПЛ, однак замість перемоги над Олімпіком і скорочення відставання від Шахтаря до мінімуму луганці зазнали поразки. При цьому команда ще й від конкурентів у битві за "бронзу" не змогла відірватись – втім, Колос, Ворскла та Десна благородно втратили очки у поточному турі.

Завдяки їхній пробуксовці "мужики" отримали нагоду збільшити гандикап до шести залікових балів – після цього втратити медалі можна буде лишень теоретично (у ковалівців є перевага в особистих матчах). В принципі, Зорю влаштує і нічия, адже у неї простенький календар у останніх двох турах, але навряд чи підопічні Віктора Скрипника погодяться на неї.

Проблема полягає лишень у футболі луганців. Так, у поразці Олімпіку їм не пощастило з арбітражем, але ж і в переможному поєдинку з донеччанами команда зіграла слабенько – а між цими матчами пройшло всього три дні. До цього ж Зоря зазнала приниження у Полтаві, пропустивши тричі за перші півгодини й завершивши з рахунком 2:4. Та і в битві за фінал Кубка футбол підопічних Віктора Скрипника не вразив високою якістю.

Минай же сьогодні буде битися з відчаєм приречених – втім, з аутсайдерами "мужики", здебільшого, грають успішно. Навесні Зоря перемогла Львів, Рух, Інгулець і Олімпік із сумарним рахунком 10:1.

Словом, фаворит зустрічі очевидний, але андердогу відступати вже нікуди – Минай за три тури до завершення сезону йде на останній позиції у таблиці, відставши від найближчого суперника (Інгульця) на два залікових бали. Дистанція невелика, але все розбивається об рівень гри закарпатців – вони здобули лишень дві перемоги в одинадцяти матчах другого кола, програвши сім поєдинків і забивши всього шість голів. Все це ускладнюється доволі депресивним футболом у виконанні підопічних Миколи Цимбала.

Новачок УПЛ явно пішов на виліт, але недооцінювати загнаних "лисів" не варто. Так, Минай не демонструє феєричної гри, однак моменти команда створює – закарпатці награли на 24,14 голів, а за очікуваними очками вони повинні були йти аж на дванадцятій позиції у таблиці. Цей колектив тягне на дно низька реалізація: різниця між очікуваними голами та реальними становить вже 9,19 пунктів – більший розрив має тільки Десна. До речі, сіверян підопічні Микола Цимбала винесли з рахунком 3:1. Словом, до минайців, попри їх здатність ковтнути три голи за тайм, необхідно готуватись серйозно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кожанов (під питанням), Нурієв

Дискваліфіковані: Васіль – Нурієв

Орієнтовні склади на матч Зоря – Минай

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Хана, Жуніньо – Іванісеня – Кабаєв, Юрченко, Кочергін – Громов, Гладкий

Минай: Попович – Маємбе, Лопирьонок, Матіч, Саків – Ткачук, Сніжко – Ахмедзаде, Пиняшко, Бойко – Мілевський

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай нещодавно розніс Десну, але той матч виявився лишень виключенням з правил – вже за тиждень закарпатці безнадійно згоріли СК Дніпру-1, пропустивши три голи до перерви. З того часу "лиси" стали тільки слабшими, адже з командою розірвав контракт Шиндер, а лідер команди – Нурієв – нарвався на травму й дискваліфікацію. І без того слабкій команді з такими проблемами буде занадто важко у матчі проти вмотивованої на перемогу Зорі.

У цьому поєдинку все очевидно. Зоря повинна бити Минай і забезпечувати собі вихід у Лігу Європи.

Маріуполь – Львів

Маріуполь тотально провалив поточний сезон, здобувши всього п'ять звитяг і опустившись на десяту сходинку в турнірній таблиці. Падіння може продовжитись аж до самого дна – у азовців всього чотири очки відриву від останньої позиції, а до завершення чемпіонату залишається ще три матчі. Звісно, повірити у виліт підопічних Остапа Маркевича важко, однак їхній нинішній гандикап занадто крихкий. Команді терміново потрібна перемога в УПЛ – тим паче, що вони повертаються на свій стадіон, а далі за календарем стоять матчі проти Динамо та Десни.

Молодий колектив під таким тиском неймовірно нервує. Тиждень тому Маріуполь примудрився зазнати розгрому від Руха, а перед цим азовці ледь не програли Олімпіку, розписали нічию з Минаєм і пропустили три голи від Інгульця – щоправда у відповідь підопічні Остапа Маркевича провели чотири. Прямо зараз від аутсайдерів-новачків цей колектив відрізняє лишень назва клубу.

Львів же після приходу Анатолія Безсмертного розірвав чемпіонат, за сім останніх турів здобувши чотири перемоги й розписавши нічию. Список жертв "містян" вражає – вони прибили Шахтар (3:2), Олександрію (2:1) й Десну (1:0), а на закуску скуштували Минай (1:0). Посеред цього тижня команда не могла переграти Рух, але і нічийного рахунку було достатньо, аби де-факто забезпечити собі прописку в еліті на наступний сезон. За три тури до кінця сезону втратити відрив від дна у сім залікових балів практично нереально – тим паче, коли за спиною аж п'ять претендентів на виліт.

Сьогодні Львів може забезпечити собі виживання офіційно, але для цього необхідно переграти Маріуполь. Завдання виглядає не таким і складним, але певна тривога за "містян" присутня – попри крутий відрізок, вони явно перебрали очок у попередніх зустрічах, та і результати стають все скромнішими. За очікуваними очками підопічні Анатолія Безсмертного досі залишаються на дні турнірної таблиці, а за таких розкладів цілком вірогідною є регресія до середніх показників. Навряд чи це завершиться вильотом, але втрачати концентрацію львів'янам не можна.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Чоботенко – Міубі, Якімець

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Львів

Маріуполь: Гальчук – Кирюханцев, Биков, Сагуткін, Стасюк – Чех, Танковський – Очеретько, Бондаренко, Топалов – Кулаков

Львів: Ільющенков – Бусько, Махмутовіч, Романчук, Грисьо – Довгий, Чір'як – Ременяк, Альваро, Ернест – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Львів у останніх турах виглядав краще за Маріуполь, але було помітно, що команда сповільнюється. Сьогодні ж вона ще й підходить до зустрічі на тлі матчу посеред тижня – та і про довгий виїзд через усю країну забувати не варто. "Містянам" буде дуже важко підійти до цієї зустрічі в оптимальній фізичній формі.

Азовці ж в принципі зараз не демонструють футболу, з яким можна прогнозувати якісь перемоги. Підопічні Остапа Маркевича були нестабільними протягом сезону, а під його завершення взагалі "поплили" – тут хоча б за якесь очко зачепитись. Втім, у поразку господарів сьогодні також не віриться, адже вони грають вдома, а у суперника є проблеми. Найбільш вірогідним результатом здається нічия, яка влаштує обидва колективи.

Олімпік – Інгулець

Один з ключових матчів у боротьбі за виживання. Олімпік посеред тижня не без скандалу прибив Зорю, перервавши 11-матчеву безвиграшну серію, однак турнірна ситуація досі залишається важкою – підопічних Юрія Калітвінцева від зони вильоту відділяють три очки. Інгулець же має гандикап всього у два залікових бали, причому в останніх чотирьох поєдинках команда програла тричі й розписала нічию з Рухом. І це за три тури до завершення сезону! В таких умовах кожна осічка може стати фатальною, тож сьогодні донеччани й петровці битимуться тільки за перемогу.

Попри погані результати, футбол обох колективів важко назвати аж зовсім провальним. Той же Олімпік у попередньому турі дав бій Зорі у Запоріжжі, тож подальший скандал у Чернігові не повинен принижувати силу підопічних Юрія Калітвінцева. Тим паче, що до цього вони лишень дивом не переграли Маріуполь, та і з Колосом команда видала хороший поєдинок. Інгулець же, попри три поразки, має виправдання – в суперниках були Динамо та Зоря, а Маріуполю петровці програли, забивши три голи. Щоправда, нульова нічия з Рухом жодних виправдань не може отримати, однак в цілому результати новачка УПЛ виглядають оманливо.

Команда Сергія Лавриненка йде на передостанній позиції не тільки у реальній таблиці, а і в таблиці очікуваних очок, в той час як Олімпік при кращій реалізації міг бути аж десятим. Втім, і тут не варто обманюватись – петровці в принципі ставлять на низові матчі, залюбки погоджуючись на нічиї, в той час як донеччани грають в атакувальний футбол з бажанням перемогти. В матчах рівних команд підхід новачка здається перспективнішим, але при належному завершенні атак підопічні Юрія Калітвінцева виглядатимуть сильніше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цимбалюк, Каргбо – Лупашко, Ковальов

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Інгулець

Олімпік: Кичак – Пасіч, Векляк, Драме, Лебеденко – Бабенко – Чогадзе, Політило, Таллес, Тейшейра – Нкенг

Інгулець: Малиш – Балан, Семенко, Салем, Синьогуб – Запорожець, Кучеренко – Козак, Бартуловіч, Васін – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ймовірно, цей матч буде доволі важким для перегляду. Інгулець не забиває у трьох матчах поспіль, а Олімпік тринькає моменти й виглядає дуже нестабільно – при цьому обом командам необхідні очки. В принципі, їх влаштує і нічия, адже навряд чи Минай виграє сьогодні у Зорі (а попереду у "лисів" ще й Шахтар). Здається, саме внічию поєдинок і завершиться.

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