"Нам не вистачило часу, щоб забити другий м’яч. У роздягальні подякував хлопцям за гру. Вони молодці. На початку першого тайму гравці Львова вийшли більш зарядженими. Згодом, ми, як-то кажуть, прокинулися і почали володіти ініціативою та створювали моменти. Не хотів би когось виокремлювати серед наших футболістів.

Пенальті, скасований гол та вилучення у відеоогляді матчу Львів – Рух – 1:1

У тому, що ми пропустили, є провина всієї команди. Зрештою, усі хлопці зіграли добре, коли ми заробили право на 11-метровий і зрівняли рахунок. Забитий м’яч Борячука у першому таймі, який бригада арбітрів не зарахувала, – це був награний стандарт. Вважаю, що я не помилився з вибором стартового складу. Розуміли, що Львів після забитого м’яча осяде у своєму штрафному майданчику, тому зробив заміни у перерві. Якщо не забили другий м’яч, значить, нападники зіграли не дуже добре.

У нас є декілька гравців, які виконують пенальті, відтак, вони на полі вирішують між собою, хто буде пробивати. Ми повинні були перемагати. Ще раз наголошую, що нам просто не вистачило часу. Гадаю, нічия не є закономірним рахунком", – наводить слова Федика офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, львівське дербі між Львовом та Рухом завершилось нічиєю (1:1). Відзначимо, що в першому таймі судді скасували гол Борячука.

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