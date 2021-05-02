В рамках 24-го тура УПЛ Рух принимает Александрию, Мариуполь встретится со Львовом, Заря сыграет с Минаем, а Олимпик – с Ингульцом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Александрия

Борьба за выживание в УПЛ выходит на финишную прямую. Тройку аутсайдеров составили летние новички, которых годами рекламировали в качестве топчиков, готовых к выступлениям в элите – дебютанты провалили как первый круг, так и второй, причем Минай вообще оказался на грани исчезновения. На Рух пока санкции никто не наложил, но ситуация в турнирной таблице за три тура до финиша катастрофическая – львовяне идут на двенадцатой позиции с отрывом от зоны вылета всего в три очка. Никакой осечки в такой ситуации допускать нельзя.

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Впрочем, в отход "желто-черных" из элиты пока не верится, ведь в последних четырех поединках подопечные Ивана Федыка одержали две победы (над Минаем и Мариуполем) и расписали две ничьи (со Львовом и Ингульцом). Уровень соперников не впечатляет (все ведут борьбу за за выживание), однако Рух пропустил от них всего один гол – в ответ львовяне забили шесть. Где-то везло с арбитражем, где-то все было наоборот, а где-то залетали лаки-шоты вроде гола Кондракова в ворота минайцев, но в целом результаты выглядят заслуженно. По ожидаемым очкам команда вообще должна идти восьмой, но в случае неудачи с Александрией все эти достижения рискуют потерять смысл.

Плюсом для "новой обороны Львова" выступает ситуация в Александрии. Подопечные Владимира Шарана провалили сезон, не сумев прорваться в еврокубки ни через чемпионат, ни через Кубок – в последних пяти турах они проиграли четыре раза, причем дважды обидчиками стали аутсайдеры УПЛ. Все это запустило слухи об отставке главного тренера и масштабной перестройке состава – у большей части нынешних лидеров завершаются контракты.

Таким образом, у александрийцев нет ни турнирных задач, ни личной мотивации, правда это не помешало им прибить Шахтер неделю назад. Трудно сказать, что это было – очередной провал ненастроенных бразильцев, стечение обстоятельств ( "горняки" из-за травм теряли одного футболиста за другим) или последний концерт "желто-черных" перед собственными болельщиками. Вполне возможно, что на выезде игроки уже расслабятся, однако пока имеем факт победы над одним из грандов. Впрочем, Рух тоже отбирал очки у дончан, поэтому подобными успехами подопечных Ивана Федыка не испугать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кухаревич (под вопросом), Сигурдссон – Ситало (под вопросом)

Дисквалифицированы: Кондраков (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Александрия

Рух: Бандура – Гагун, Белый, Зец, Мысык – Мартынюк, Федорчук – Бойчук, Кухарук, Климчук – Борячук

Александрия: Панькив – Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Шастал

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Александрия опытнее и в целом сильнее, но у Руха явно больше мотивации. Гостям не нужно умирать за результат – им достаточно просто не проиграть. Матч первого круга, кстати, завершился вничью, причем тогда команды даже голов не забивали.

Сегодня на голы надеяться можно, ведь львовянам нужно забивать, однако хватит ли у них сил? Это уже третий матч за неделю, причем уже в поединке со Львовом в среду подопечные Ивана Федыка выглядели так себе. Учитывая вышеуказанные факторы, можно прогнозировать результативную ничью.

Заря – Минай

Заря еще в среду претендовала на "серебро" УПЛ, однако вместо победы над Олимпиком и сокращения отставания от Шахтера до минимума луганчане потерпели поражение. При этом команда еще и от конкурентов в битве за "бронзу" не смогла оторваться – впрочем, Колос, Ворскла и Десна благородно потеряли очки в текущем туре.

Благодаря их пробуксовке "мужики" получили возможность увеличить гандикап до шести зачетных баллов – после этого упустить медали можно будет только теоретически (у ковалёвцев есть преимущество в личных матчах). В принципе, Зарю устроит и ничья, ведь у нее простенький календарь в последних двух турах, но вряд ли подопечные Виктора Скрипника согласятся на нее.

Проблема заключается только в футболе луганчан. Так, в поражении Олимпику им не повезло с арбитражем, но и в победном поединке с дончанами команда сыграла слабо – а между этими матчами прошло всего три дня. До этого же Заря потерпела унижение в Полтаве, пропустив трижды за первые полчаса и завершив со счетом 2:4. Да и в битве за финал Кубка они не впечатлили футболом высокого качества.

Минай же сегодня сразится с отчаянием обреченных – впрочем, с аутсайдерами "мужики", в основном, играют успешно. Весной Заря победила Львов, Рух, Ингулец и Олимпик с суммарным счетом 10:1.

Словом, фавторит встречи очевиден, но андердогу отступать уже некуда – Минай за три тура до конца сезона идет на последней позиции в турнирной таблице, отстав от ближайшего соперника (Ингульца) на два зачетных балла. Дистанция небольшая, но все разбивается об уровень игры закарпатцев – они одержали лишь две победы в одиннадцати матчах второго круга, проиграв семь поединков и забив всего шесть голов. Все это усугубляется довольно депрессивным футболом в исполнении подопечных Николая Цымбала.

Новичок УПЛ явно пошел на вылет, но недооценивать загнанных "лис" не стоит. Да, Минай не демонстрирует феерической игры, однако моменты команда создает – закарпатцы наиграли на 24,14 голов, а по ожидаемым очкам они должны были идти на двенадцатой позиции в таблице. Этот коллектив тянет на дно низкая реализация: разница между ожидаемыми голами и реальными составляет уже 9,19 пунктов – больше разрыв имеет только Десна. Кстати, северян подопечные Николай Цымбала вынесли со счетом 3:1. Словом, к минайцам, несмотря на их способность глотнуть три гола за тайм, необходимо готовиться серьезно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кожанов (под вопросом), Нуриев

Дисквалифицированы: Василь – Нуриев

Ориентировочные составы на матч Заря – Минай

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Хана, Жуниньо – Иванисеня – Кабаев, Юрченко, Кочергин – Громов, Гладкий

Минай: Попович – Маембе, Лопырёнок, Матич, Сакив – Ткачук, Снижко – Ахмедзаде, Пиняшко, Бойко – Милевский

Прогноз "Футбол 24" 2:0

Минай недавно разнес Десну, но тот матч оказался только исключением из правил – уже через неделю закарпатцы безнадежно сгорели СК Днепру-1, пропустив три гола до перерыва. С тех пор "лисы" стали только слабее, ведь с командой разорвал контракт Шиндер, а лидер команды – Нуриев – нарвался на травму и дисквалификацию. И без того слабой команде с такими проблемами будет слишком трудно против мотивированной на победу Зари.

В этом поединке все очевидно. Заря должна бить Минай и обеспечивать себе выход в Лигу Европы.

Мариуполь – Львов

Мариуполь тотально провалил текущий сезон, одержав всего пять побед и опустившись на десятую строчку в турнирной таблице. Падение может продолжиться до самого дна – у азовцев всего четыре очка отрыва от последней позиции, а до завершения чемпионата остается еще три матча. Конечно, поверить в вылет подопечных Остапа Маркевича трудно, однако их нынешний гандикап слишком хрупкий. Команде срочно нужна победа в УПЛ – тем более, что они возвращаются на свой стадион, а дальше по календарю матчи против Динамо и Десны.

Молодой коллектив под таким давлением невероятно нервничает. Неделю назад Мариуполь умудрился потерпеть поражение от Руха, а перед этим азовцы едва не проиграли Олимпику, расписали ничью с Минаем и пропустили три гола от Ингульца – правда в ответ подопечные Остапа Маркевича провели четыре.Прямо сейчас от аутсайдеров-новичков этот коллектив отличает только название клуба.

Львов же после прихода Анатолия Бессмертного разорвал чемпионат, за семь последних туров получив четыре победы и расписав ничью. Список жертв "горожан" поражает – они прибили Шахтер (3:2), Александрию (2:1) и Десну (1:0), а на закуску попробовали Минай (1:0). Среди этой недели команда не смогла переиграть Рух, но и ничейного счета было достаточно, чтобы де-факто обеспечить себе прописку в элите на следующий сезон. За три тура до конца сезона потерять отрыв от дна в семь зачетных баллов практически нереально – тем более, когда за спиной целых пять претендентов на вылет.

Сегодня Львов может обеспечить себе выживание официально, но для этого необходимо переиграть Мариуполь. Задача выглядит не такой и сложной, но определенная тревога за "горожан" присутствует – несмотря на крутой отрезок, они явно перебрали очков в предыдущих встречах, да и результаты становятся все скромнее. По ожидаемым очкам подопечные Анатолия Бессмертного до сих пор остаются на дне турнирной таблицы, а при таких раскладах вполне вероятна регрессия к средним показателям. Вряд ли это закончится вылетом, но терять концентрацию львовянам нельзя.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Чоботенко – Миуби, Якимец

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Львов

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Быков, Сагуткин, Стасюк – Чех, Танковский – Очеретько, Бондаренко, Топалов – Кулаков

Львов: Ильющенков – Бусько, Махмутович, Романчук, Грысьо – Довгий, Чирьяк – Ременяк, Альваро, Эрнест – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Львов в последних турах выглядел лучше Мариуполя, но было заметно, что команда замедляется. Сегодня же она еще и подходит к встрече на фоне матча посреди недели – да и о долгом выезде через всю страну забывать не стоит. "Горожанам" будет очень трудно подойти к этой встрече в оптимальной физической форме.

Азовцы же в принципе сейчас не демонстрируют футбола, с которым можно прогнозировать какие-то победы. Подопечные Остапа Маркевича были нестабильными в течение сезона, а под его завершение вообще "поплыли" – здесь хотя бы за какое-нибудь очко зацепиться. Впрочем, в поражение хозяев сегодня также не верится, ведь они играют дома, а у соперника есть проблемы. Наиболее вероятным результатом кажется ничья, которая устроит оба коллектива.

Олимпик – Ингулец

Один из ключевых матчей в борьбе за выживание. Олимпик посреди недели не без скандала прибил Зарю, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию, однако турнирная ситуация до сих пор остается тяжелой – подопечных Юрия Калитвинцева от зоны вылета отделяют три очка. Ингулец же имеет гандикап всего в два зачетных балла, причем в последних четырех поединках команда проиграла трижды и расписала ничью с Рухом. И это за три тура до конца сезона! В таких условиях каждая осечка может стать роковой, поэтому сегодня дончане и петровцы будут сражаться только за победу.

Несмотря на плохие результаты, футбол обоих коллективов трудно назвать совсем провальным. Тот же Олимпик в прошлом туре дал серьезный бой Заре в Запорожье, поэтому дальнейший скандал в Чернигове не должен занижать силу подопечных Юрия Калитвинцева. Тем более, что до этого они только чудом не переиграли Мариуполь, да и с Колосом команда выдала хороший поединок. Ингулец же, несмотря на три поражения, имеет оправдание – в соперниках были Динамо и Заря, а Мариуполю петровцы проиграли, забив три гола. Правда, нулевую ничью с Рухом ничто не оправдывает, однако в целом результаты новичка УПЛ выглядит обманчиво.

Команда Сергея Лавриненко идет на предпоследней позиции не только в реальной таблице, но и в таблице ожидаемых очков, в то время как Олимпик при лучшей реализации мог быть десятым. Впрочем, и здесь не стоит обманываться – петровцы в принципе ставят на низовые матчи, охотно соглашаясь на ничьи, в то время как дончане играют в атакующий футбол с желанием победить. В матчах равных команд подход новичка кажется перспективнее, но при должном завершении атак подопечные Юрия Калитвинцева будут выглядеть сильнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цымбалюк, Каргбо – Лупашко, Ковалёв

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Ингулец

Олимпик: Кичак – Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко – Бабенко – Чогадзе, Политыло, Таллес, Тейшейра – Нкенг

Ингулец: Малыш – Балан, Семенко, Салем, Синегуб – Запорожец, Кучеренко – Козак, Бартулович, Васин – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Вероятно, этот матч будет довольно тяжёлым для просмотра. Ингулец не забивает в трёх матчах подряд, а Олимпик транжирит моменты и выглядит нестабильно – при этом обеим командам необходимы очки. В принципе, их устроит и ничья, ведь вряд ли Минай выиграет сегодня у Зари (а впереди у "лис" ещё и Шахтер). Кажется, именно вничью поединок и закончится.

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