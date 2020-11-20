На дворі вже кінець листопада, а Рух досі не знав перемог у чемпіонаті. Таких команд в поточному розіграші УПЛ залишилось тільки дві – другою є Інгулець, з яким львів'яни розписали нічию перед паузою на матчі збірних. При цьому підопічні Івана Федика йдуть в групі аутсайдерів за очікуваними голами й очками, та і візуально в футболі новачка мало цікавих моментів. Поки що "нова оборона Львова" не виправдовує очікувань, роздаючи очки рівним собі колективам і програючи майже всім, хто посильніше. Маріуполь – з когорти останніх.

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Азовці непогано почали сезон, видавши серію з трьох класних поєдинків (перемоги над Зорею та СК Дніпром-1, нічия з Ворсклою), але потім вони стали чергувати результати. З Колосом у них вкрали нічию арбітри, з Минаєм вони ж подарували перемогу, з Інгульцем був нудний поєдинок, а в попередньому турі підопічні Остапа Маркевича розписали 3:3 з Олімпіком. Тут важлива не стільки успішність, скільки відсутність відверто провальних матчів – за виключенням розгрому в першому турі та побиття дітей Шахтарем, команда грає на рівних проти всіх. Словом, Маріуполь – звичайний міцний середняк.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бондаренко, Сікан (коронавірус), Кащук

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Маріуполь

Рух: Бандура – Копина, Парамонов, Стаменковіч, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Климчук, Кухарук, Бойчук – Кухаревич

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Чех, Танковський – Горбунов, Бондаренко, Мишньов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери мінімальну перевагу віддають господарям, але можна з ними не погодитись. Звісно, Рух вийде неймовірно зарядженим на матч і, вірогідно, заб'є бодай один гол – втім, у перемогу над Маріуполем не віриться. Футбол азовців виглядає занадто стабільним і організованим для львів'ян, яким не вдалося переграти навіть найслабші колективи. Дуже вірогідно, що сьогодні підопічні Остапа Маркевича, як мінімум, не програють.

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