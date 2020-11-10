"Бо було модно і круто. В мене дві вищі освіти – юридична та маркетологічна. Так і попав – у Львові хто не митник, той біля митника. Це нормально. Відпрацював 11 років. З 2003-го по 2014-й. Там був футбол, своя команда. Можливо, якби її не було, я б так довго й не протримався там. Хоча ще працюючи на митниці, я постійно був у контакті з батьком та допомагав йому робити аналіз ігор.

Маркевич: Мені не соромно, що Маріуполь називають фарм-клубом Шахтаря

Ще допрацьовуючи на митниці, набрав групу дітей 5-6 років у школі в Винниках (заснована Мироном Маркевичем. – прим.). Займався з ними два з половиною роки. Розпитував тренерів, з якими працював, що й до чого. Вони багато допомагали мені. Пішов на дипломи С та В. Останній дуже багато мені дав, хочу подякувати центру ліцензування ФФУ. Потрохи втягнувся, а паралельно сам розвивався з допомогою інтернету. Багато читав, відео дивився, сам деякі речі моделював – як краще дітей підготувати, як їх розвивати, щоб вони були сміливі та впевнені в собі.

Потім у Дніпрі батьку допомагав – робив деякий аналіз і деколи займався індивідуальними тренуваннями з футболістами. І от десь в цей період, після фіналу Ліги Європи у 2015 році, якраз поїхав у Іспанію на стажування – об’їздив 10 чи 11 клубів, спілкувався з багатьма хорошими тренерами.

Остап Маркевич озвучив амбітні цілі Маріуполя на сезон УПЛ

Вважаю, життя мене підштовхнуло до цього шансу постажуватись та попрацювати в Іспанії. У 1999 році мені пощастило побувати на фіналі Ліги чемпіонів на Камп Ноу. Ми були десь п’ять днів у Барселоні, і я закохався в це місто. Сказав собі, що обов’язково повернусь сюди жити. Неймовірна країна. Через кілька місяців після стажування мені запропонували роботу у Вільярреалі. Звичайно, повірив не одразу. Особливо, коли опинився там і зрозумів – серед тренерів лише іспанці. Я був єдиним іноземцем.

Потрібен був час, щоб мене сприйняли нормально. Став своїм, було приємно. Дуже продуктивно ми працювали. Особливо останній мій рік в Іспанії, коли я був аналітиком в команді Ю-19. Цей рік дав надзвичайно багато – я серйозно додав у тактичному аспекті, аналізував і нашу гру, і гру суперника. Багато користі почерпнув", – сказав Маркевич в інтерв'ю Tribuna.com.

Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження