На дворе уже конец ноября, а Рух до сих пор не знал побед в чемпионате. Таких команд в текущем розыгрыше УПЛ осталось только две – второй является Ингулец, с которым львовяне расписали ничью перед паузой на матчи сборных. При этом подопечные Ивана Федыка идут в группе аутсайдеров по ожидаемым голам и очкам, да и визуально в футболе новичка мало интересных моментов. Пока что "новая оборона Львова" не оправдывает ожиданий, раздавая очки равным себе коллективам и проигрывая почти всем, кто посильнее. Мариуполь – из когорты последних.

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Азовцы неплохо начали сезон, выдав серию из трёх классных поединков (победы над Зарёй и СК Днепр-1, ничья с Ворсклой), но потом они стали чередовать результаты. С Колосом у них украли ничью арбитры, с Минаем подарили победу, с Ингульцом был скучный поединок, а в предыдущем туре подопечные Остапа Маркевича расписали 3:3 с Олимпиком. Тут важна не столько успешность, сколько отсутствие откровенно провальных матчей – за исключением разгрома в первом туре и избиения детей Шахтером, команда играет на равных против всех. Словом, Мариуполь – обычный крепкий середняк.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бондаренко, Сикан (коронавирус), Кащук

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Мариуполь

Рух: Бандура – Копина, Парамонов, Стаменкович, Мысык – Мартынюк, Федорчук – Климчук, Кухарук, Бойчук – Кухаревич

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк – Чех, Танковский – Горбунов, Бондаренко, Мишнёв – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры минимальное преимущество отдают хозяевам, но можно с ними не согласиться. Конечно, Рух выйдет невероятно заряженным на матч и, вероятно, забьёт хотя бы один гол – впрочем, в победу над Мариуполем не верится. Футбол азовцев выглядит слишком стабильным и организованным для львовян, которым не удалось переиграть даже самые слабые коллективы. Очень вероятно, что сегодня подопечные Остапа Маркевича, как минимум, не проиграют.

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