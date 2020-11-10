Сенсаційних і несподіваних змін найближчим часом у команді не відбудеться.

Незважаючи на невдалі виступи Руха у чемпіонаті України, найближчим часом клуб не планує змін на тренерському містку.

Інгулець у меншості втримав бойову нічию з Рухом на виїзді

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що до львівської команди може знову повернутись білоруський фахівець Леонід Кучук, який раніше вже очолював Рух.

Проте, як повідомляє видання Meta Ratings, кредит довіри у керівництва Руха до головного тренера Івана Федика не вичерпаний. Після поєдинку 9-го туру проти Інгульця тренер мав зустріч з президентом клубу Григорієм Козловським, але про відставку не йшлося. Тому, в останніх чотирьох календарних матчах до закінчення першої частини сезону жодних змін на тренерському містку Руха не передбачається.

Нагадаємо, після 9-ти турів підопічні Федика посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, набравши 4 бали. Львів, який йде останнім, має таку ж кількість очок і гру в запасі. Наступний поєдинок Руха у чемпіонаті України відбудеться 20 листопада – на Арені Львів команда прийматиме Маріуполь.

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