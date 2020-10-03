Рух – Львів: Богунов зізнався, який результат влаштує підопічних Цецадзе у львівському дербі
10:46 - Читать на русском
Півзахисник Львова Ярослав Богунов поділився очікуваннями від поєдинку проти Руха та розповів, на що розраховує його команда.
"Потрібна лише перемога. Треба реабілітуватися за цю поразку (проти Зорі 0:5 – прим.), невиразну гру.
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Потрібно реабілітуватися в очах керівництва, вболівальників. Довести, що це була випадковість. Сподіваюся на позитивний результат. Нас тільки перемога влаштує, будемо грати лише на неї", – сказав Ярослав Богунов у коментарі ТК Футбол.
Зауважимо, вже сьогодні, 3 вересня, відбудеться поєдинок Руха проти Львова. Початок матчу о 17:00.
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