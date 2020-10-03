Полузащитник Львова Ярослав Богунов поделился ожиданиями от поединка против Руха и рассказал, на что рассчитывает его команда.

"Нужна только победа. Надо реабилитироваться за это поражение (против Зари 0:5 – прим.), невнятную игру.

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Нужно реабилитироваться в глазах руководства, болельщиков. Доказать, что это была случайность. Надеюсь на положительный результат. Нас только победа устроит, будем играть только на нее", – сказал Ярослав Богунов в комментарии ТК Футбол.

Заметим, уже сегодня, 3 сентября, состоится поединок Руха против Львова. Начало матча в 17:00.

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