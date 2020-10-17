Перший тайм динамівці провели в атаках воріт Руха, проте забити вдалось лише одного разу – Циганков шикарною передачею з глибини вивів Де Пену віч-на-віч із воротарем, а Карлос в один дотик переправив м'яч у ворота. Кияни продовжили домінування у другій половині та забили вдруге наприкінці гри, коли після передачі Караваєва Жерсон з розвороту влучив у верхній кут воріт.

Динамо впевнено обіграло Рух у Львові – гарна репетиція перед Ювентусом

Таким чином, Динамо набрало 14 очок та очолило турнірну таблицю, Рух із 2 очками залишився тринадцятим.