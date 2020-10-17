Рух – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу
19:51 - Читать на русском
Динамо на виїзді обіграло Рух у матчі 6 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Рух – Динамо на "Футбол 24".
Карлос Де Пена 30’
Жерсон Родрігес 90’
30’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родрігес
Перший тайм динамівці провели в атаках воріт Руха, проте забити вдалось лише одного разу – Циганков шикарною передачею з глибини вивів Де Пену віч-на-віч із воротарем, а Карлос в один дотик переправив м'яч у ворота. Кияни продовжили домінування у другій половині та забили вдруге наприкінці гри, коли після передачі Караваєва Жерсон з розвороту влучив у верхній кут воріт.
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Таким чином, Динамо набрало 14 очок та очолило турнірну таблицю, Рух із 2 очками залишився тринадцятим.
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