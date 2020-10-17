"Важка гра проти складного суперника. Плюс поле було слизьким для контролю м’яча. В принципі ми зіграли добре. У першому таймі домінували, мали хороший контроль, у другому таймі було трохи гірше. Але, загалом, я задоволений і грою, і результатом – тим паче у нас було лише два дні на підготовку до гри після двотижневої паузи, пов’язаної з матчами збірних.

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Чи не ризикував здоров'ям Буяльського та Супряги? Я краще знаю про ступінь готовності футболістів, оскільки вони зі мною щодня. Вони були готові до гри, але мені потрібно було знати, чи зможуть вони витримати ігровий ритм протягом усіх 90 хвилин.

Не було ключового моменту в матчі. Ми домінували, контролювали перебіг гри, забили два м’ячі, а могли ще. Я задоволений результатом та ентузіазмом, який приносить перемога перед важливою грою в Лізі чемпіонів.

Рух? Хороша команда, яка може і пресингувати, і комбінувати довгими та короткими передачами. Вони вміють грати у футбол, і за тими іграми, що я бачив, упевнений, вона не затримається на дні турнірної таблиці.

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Готовність Попова? Денис провів хороший матч, але потрібно пам’ятати, що він пропустив кілька місяців через травму – причому пропускав як тренування, так і теоретичні заняття, на яких ми обговорювали питання організації гри. Він потроху підтягується, і ми розуміємо, що він – майбутнє українського футболу, талановитий гравець. Будемо дивитися, як він готуватиметься до наступних ігор", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо без особливих труднощів переграло Рух (2:0) у матчі 6-го туру УПЛ, а вже за три дні розпочне виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів поєдинком із Ювентусом.

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