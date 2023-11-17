Колишній очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес продовжує страждати через свій вчинок під час жіночого чемпіонату світу.

Після фіналу чемпіонату світу серед жінок спалахнув скандал, який прогримів на весь футбольний світ. Луїс Рубіалес, вже екс-очільник Федерації футболу Іспанії, поцілував Дженні Ермосо під час нагородження, а до цього тряс своїми геніталіями у VIP-ложі.

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Як повідомляє Relevo, спортивний адміністративний суд (TAD) розглянув справу та виніс вердикт. Луїса Рубіалеса відсторонили на три роки. За кожен з епізодів він отримав по 1,5 року дискваліфікації.

Нагадаємо, що Дисциплінарний комітет ФІФА також відсторонив іспанця на три роки. Протягом цього періоду йому заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.

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