Бывший глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес продолжает страдать из-за своего поступка во время женского чемпионата мира.

После финала чемпионата мира среди женщин вспыхнул скандал, который прогремел на весь футбольный мир. Луис Рубиалес, уже экс-глава Федерации футбола Испании, поцеловал Дженни Эрмосо во время награждения, а до этого тряс своими гениталиями в VIP-ложе.

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Как сообщает Relevo, спортивный административный суд (TAD) рассмотрел дело и вынес вердикт. Луиса Рубиалеса отстранили на три года. За каждый из эпизодов он получил по 1,5 года дисквалификации.

Напомним, что Дисциплинарный комитет ФИФА также отстранил испанца на три года. В течение этого периода ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

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