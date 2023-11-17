Міжнародна пауза принесла каталонцям невтішні новини. Основний воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген отримав пошкодження і залишив розташування збірної Німеччини, яка має зіграти дві товариські зустрічі проти Туреччини та Австрії.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, наставник німців Юліан Нагельсманн підтвердив, що у голкіпера проблеми зі спиною. Тер Штеген повернувся до Барселони, щоб пройти додаткові медичні обстеження та встановити точні терміни відновлення. Є ймовірність, що німець не зможе допомогти каталонцям в матчах проти Райо Вальєкано, Атлетіко, Порту та Жирони.

Варто зауважити, що з 2022 року Марк-Андре тер Штеген був змушений лише раз пропустити матч Барселони через застуду, а в інших зустрічах він був завжди доступним для тренера.

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