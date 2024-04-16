В поединке 33-го тура между Челси и Эвертоном произошел курьезный эпизод – лондонцы долго не могли решить, кто будет пробивать 11-метровый.

Перед пятым голом в ворота Эвертона произошел неординарный эпизод. Мадуэке, который заработал пенальти, взял мяч в руки и был решительно настроен пробить пенальти, хотя штатным пенальтистом Челси является Коул Палмер.

Покер Палмера в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 6:0

Мадуэке спорил с Николя Джексоном, который тоже хотел пробить 11-метровый, и с Мало Гюсто, из рук которого вырвал мяч. Ситуацию якобы успокоил Тьягу Силва, который на правах ветерана поговорил с Мадуэке и Джексоном. Палмер уже подошел взять мяч, когда Джексон снова подскочил и пытался завоевать право пробить пенальти.

В итоге, капитан Челси Конор Галлахер растолкал всех от Палмера, который реализовал 11-метровый и оформил покер.

Челси разнес Эвертон покером Палмера – Мудрик ленился, но получил аплодисменты, Миколенко страдал из-за тренера

Nicholas Jackson being a striker should have been allowed to take the penalty, as Cole Palmer was already on a hat trick. But Palmer has a chance to win golden boot, that's why he had to take it pic.twitter.com/SQ9GBUwLHS — Highbee of Lagos (@highbeely) April 16, 2024