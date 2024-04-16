Звезды Челси едва не подрались за право пробить пенальти – видео скандала
В поединке 33-го тура между Челси и Эвертоном произошел курьезный эпизод – лондонцы долго не могли решить, кто будет пробивать 11-метровый.
Перед пятым голом в ворота Эвертона произошел неординарный эпизод. Мадуэке, который заработал пенальти, взял мяч в руки и был решительно настроен пробить пенальти, хотя штатным пенальтистом Челси является Коул Палмер.
Покер Палмера в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 6:0
Мадуэке спорил с Николя Джексоном, который тоже хотел пробить 11-метровый, и с Мало Гюсто, из рук которого вырвал мяч. Ситуацию якобы успокоил Тьягу Силва, который на правах ветерана поговорил с Мадуэке и Джексоном. Палмер уже подошел взять мяч, когда Джексон снова подскочил и пытался завоевать право пробить пенальти.
В итоге, капитан Челси Конор Галлахер растолкал всех от Палмера, который реализовал 11-метровый и оформил покер.
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