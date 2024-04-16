Палмер открыл счет во встрече на 13-й минуте элегантным ударом в дальний нижний угол. Еще через 5 минут Коул головой добил после заблокированной попытки Мадуэке, а к 30-й Палмер уже оформил хет-трик, воспользовавшись ужасной ошибкой Пикфорда.

Челси разнес Эвертон покером Палмера – Мудрик ленился, но получил аплодисменты, Миколенко страдал из-за тренера

Перед перерывом забил еще и Николя Джексон. Во второй половине Палмер оформил покер ударом с отметки (игроки Челси устроили перед этим стычку, выясняя, кто будет бить пенальти). Гилкирст поставил точку во встрече.