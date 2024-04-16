Покер Палмера в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 6:0
08:31 - Читати українською
Челси Мудрика разбил Эвертон Миколенко в поединке 33-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Эвертон на "Футбол 24".
13’ Коул Палмер
18’ Коул Палмер
29’ Коул Палмер
44’ Николя Джексон
64’ Коул Палмер
90’ Альфи Гилкрист
13’ Коул Палмер
18’ Коул Палмер
29’ Коул Палмер
44’ Николя Джексон
64’ Коул Палмер
90’ Альфи Гилкрист
Палмер открыл счет во встрече на 13-й минуте элегантным ударом в дальний нижний угол. Еще через 5 минут Коул головой добил после заблокированной попытки Мадуэке, а к 30-й Палмер уже оформил хет-трик, воспользовавшись ужасной ошибкой Пикфорда.
Челси разнес Эвертон покером Палмера – Мудрик ленился, но получил аплодисменты, Миколенко страдал из-за тренера
Перед перерывом забил еще и Николя Джексон. Во второй половине Палмер оформил покер ударом с отметки (игроки Челси устроили перед этим стычку, выясняя, кто будет бить пенальти). Гилкирст поставил точку во встрече.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter