Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может перейти в Манчестер Юнайтед. Английский клуб не пожалеет денег на звездного новичка.

Реал открыт к продаже Винисиуса Жуниора, информирует Defensa Central. Согласно источнику, Манчестер Юнайтед готов выкупить бразильского форварда, если цена не превысит 150 млн евро. Эта сумма почти в три раза превышает сумму, которую Реал заплатил за форварда шесть сезонов назад.

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Это уже не первый раз, когда МЮ пытается заполучить Винисиуса – в 2017 году английский клуб активно следил за выступлениями бразильца во Фламенго, но сам игрок предпочёл тогда перебраться в столицу Испании.

Несмотря на то, что Жуниор считается в Реале "неприкосновенным", президент "бланкос" Флорентино Перес не из тех, кто отказывается от хорошего бизнеса. Выручка с продажи Винисиуса помогла бы Реалу профинансировать подписание Килиана Мбаппе.

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