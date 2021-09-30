На аллее славы перед Донбасс Ареной в Донецке неизвестные закрасили звезду бывшего тренера Шахтера Мирчи Луческу, сообщает Facebook-страница "Типичный Донецк".

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Звезду залили голубой краской, почти полностью перекрыв надпись "Мирча Луческу. Главный тренер". Скорее всего такое поведение вандалов было вызвано словами румынского специалиста после Суперкубка, который послал всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к своей именной звезде. К слову, другие звезды на аллее славы не пострадали.

Напомним, Луческу возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 гг. В августе 2020-го он стал тренером Динамо.

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