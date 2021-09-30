На алеї слави перед Донбас Ареною у Донецьку невідомі замалювали зірку колишнього тренера Шахтаря Мірчі Луческу, повідомляє Facebook-сторінка "Типовий Донецьк".

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Відзнаку залили блакитною фарбою, майже повністю перекривши напис "Мірча Луческу. Головний тренер". Скоріше за все така поведінка вандалів була викликана словами румунського фахівця після Суперкубка, який послав всіх, кому не подобається його поведінка, у Донецьк, до своєї іменної зірки. До слова, інші зірки на алеї слави не постраждали.

Нагадаємо, Луческу очолював Шахтар з 2004 по 2016 рр. У серпні 2020-го він став тренером Динамо.

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