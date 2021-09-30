"Дикий сором": чому Луческу сильно помилився і хто розчарував найбільше – Динамо б'ють за 0:5 від Баварії
Сувора реакція експертів на нищівну поразку Динамо (0:5) у 2-му турі Ліги чемпіонів.
Чи здивувала хоча б когось поразка команди Луческу на полі Баварії? Поклавши руку на серце – звісно, що ні. Реалії такі, що обидва клуби зараз перебувають у зовсім різних вагових категоріях.
Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу
Але й програти можна по-різному...
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