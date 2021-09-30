Сувора реакція експертів на нищівну поразку Динамо (0:5) у 2-му турі Ліги чемпіонів.

Лєвандовскі і Ко не зупинили / Фото ФК Динамо

Чи здивувала хоча б когось поразка команди Луческу на полі Баварії? Поклавши руку на серце – звісно, що ні. Реалії такі, що обидва клуби зараз перебувають у зовсім різних вагових категоріях.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Але й програти можна по-різному...

*******

Головний редактор "Динамоманії" Євген Сідаш, прибувши на Альянц-Арену, мав погане передчуття ще до стартового свистка.

Український кінорежисер (і шанувальник футболу) Олег Сенцов – розчарований.

Екс-головред "Українського футболу" Сергій Бондаренко знаходить єдину розраду на фоні тотальних невдач.

Сергій Тищенко, автор Футбол 24 та Gazeta.ua, називає декого з тих, хто провалив іспит.

У скаута Алекса Великих запитань багато, але він їх не озвучує, бо надій на відповіді – катма.

Відомий спортивний тележурналіст Руслан Свірін підкреслює, наскільки деградувало Динамо у порівнянні зі старими поколіннями клубу.

Артур Киселевський, автор Telegram-каналу "Біло-Синій": "У Динамо – кришталеве підборіддя".

Грунтовно і прискіпливо по всіх нюансах пройшовся Олександр Сажко, оглядач Трибуни.

Коментатор ТК Футбол Кирило Круторогов не втрачає оптимізму і киває на Барселону. Одразу отримує у відповідь цікаву репліку.

Блогер Михайло Смоловий побоюється, що Барса встигне оговтатися до середини жовтня.

Журналіст Футбол 24 і "найкращий пікчер України" Михайло Юхименко нагадує: все тільки починається.

Динамо без варіантів програло Баварії в Лізі чемпіонів – розгром від зірок світового класу та мікроскопічний позитив